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Понедельник, 26 мая 2025, 08:19 мск

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Жители 13 поселков Белгородской области остались без света

В Белгородской области произошла авария на линиях электропередачи. В результате без света остались жители 13 поселков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Без света временно остаются села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

По словам Гладкова, аварийные бригады приступят к ремонтным работам после согласования с Министерством обороны.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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