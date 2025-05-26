Жители 13 поселков Белгородской области остались без света

В Белгородской области произошла авария на линиях электропередачи. В результате без света остались жители 13 поселков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском округе произошло аварийное отключение электроэнергии», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Без света временно остаются села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.
По словам Гладкова, аварийные бригады приступят к ремонтным работам после согласования с Министерством обороны.
Белгород, Зоя Осколкова
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