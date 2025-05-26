ПВО отбила атаки БПЛА на Москву, Ярославль и еще на два региона РФ

Отбита атака украинского беспилотника, направляющегося на Ярославль. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. Он попросил жителей при их обнаружении отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Также стало известно, что средства ПВО ночью 26 мая уничтожили три украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин. В воскресенье, 25 мая, по данным столичного градоначальника, на подлете к Москве были перехвачены порядка 22 украинских дронов.

Добавим, что ночью ограничения на полеты вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушных гаванях Череповца, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги. С 06:57 мск временные ограничения вновь введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО прошедшей ночью уничтожили пять украинских БПЛА в небе над регионом. Три беспилотника были нейтрализованы на территории Жуковского района, один дрон сбит над Думиничским районом и еще один БПЛА уничтожен на окраине Обнинска. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», – добавил Шапша.

Об отражении атаки вражеских беспилотников также сообщил оперативный штаб Ивановской области. Украинские дроны пытались атаковать Кинешму. «В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы», – говорится в сообщении оперштаба.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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