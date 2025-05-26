В России выявили более 60 подпольных оружейных мастерских

Правоохранители выявили более 60 подпольных оружейных мастерских за март и апрель 2025 года. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – говорится в сообщении.

В общей сложности силовики раскрыли деятельность 62 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.

По местам проживания нелегальных оружейников изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы.

Кроме того, правоохранители обнаружили не менее 136 кг взрывчатки: аммонала, гексогена, пластита, тротила и пороха – и более 56 тысяч патронов различного калибра.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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