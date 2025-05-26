Днем над пятью регионами РФ сбили 21 украинский беспилотник

Сегодня днем дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над пятью регионами РФ. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атака велась с 14:00 до 17:00 мск. Больше всего БпЛА – по шесть – было сбито над территориями Орловской и Тульской областями. Над Московским регионом нейтрализовано пять беспилотников, три – над Калужской областью и один – над Курской.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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