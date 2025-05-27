Средства ПВО за ночь перехватили 99 боевых дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 99 украинских беспилотников, атаковавших семь областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Над территорией Белгородской области сбили 56 дронов, еще 25 – над Воронежской областью, семь БПЛА перехвачены над Владимирской областью, пять – над Калужской, четыре беспилотника уничтожили над Тульской областью и по одному над Ростовской и Липецкой областями.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Губернатор Воронежской области Алесандр Гусев сообщил, что на востоке региона на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар удалось быстро потушить.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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