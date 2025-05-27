В Костромской области загорелся перевозивший детей автобус

В Костромской области сгорел автобус, в котором детей везли в санаторий. По предварительным данным, пострадавших нет.
Возгорание произошло на 79-м километре автодороги Р-132. Транспорт перевозил учащихся в санаторий «Лунева».
В автобусе находился 21 ученик и сопровождающий. Все пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал. При этом машина выгорела полностью. Детей увели в санаторий другим транспортом.
Проверку проводят прокуратура и региональное управление СКР. Ведомства установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку деятельности ответственных лиц в сфере безопасности дорожного движения и перевозки детей.
Кострома, Зоя Осколкова
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