В Воронежской области в аварию попал рейсовый автобус: пострадали 14 человек

В Воронежской области 14 человек получили травмы при столкновении автобуса с двумя грузовиками в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.
Авария произошла около в 14:50 мск в Рамонском районе на 481 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель рейсового автобуса «МАН», следуя по маршруту «Елец-Воронеж»», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком «ДОНГ ФЕНГ», который по инерции врезался в «КамАЗ».
«В результате ДТП водители автомобиля «ДОНГ ФЕНГ», а также рейсового автобуса и его 12 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, сотрудниками скорой медицинской помощи доставлены в медучреждение», – уточнили в полиции.
По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Воронеж, Елена Володина
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