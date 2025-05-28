После атаки БПЛА на Брянск повреждены три многоэтажки

Три многоквартирных дома повреждены в Фокинском районе Брянска при отражении массированной ночной атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его данным, в одной из многоэтажек поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений. «Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее Богомаз сообщал, что при налете БПЛА в одном многоквартирнике в Брянске были повреждены окна. Также повреждения получили шесть автомобилей.
Во всех случаях никто не пострадал.
Минобороны России сообщало, что с 21:00 мск 27 мая до 0:00 мск 28 мая силы ПВО уничтожили 112 украинских ударных дронов над шестью регионами РФ. Больше половины из них – 59 – перехвачено в Брянской области.
Брянск, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»