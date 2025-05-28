В Белгородской области дрон взорвался во дворе многоквартирного дома

В Белгородской области боевой беспилотник упал во двое многоквартирного дома и взорвался. В результате пострадал один мирный житель.

Инцидент произошел в городе Шебекино. Дрон ВСУ был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и сдетонировал во дворе многоквартирного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой, ссадинами лица и шеи бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Взрывной волной и осколками выбило окна двух квартир и повредило три легковых автомобиля. На месте работают экстренные службы.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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