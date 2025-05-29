За ночь ПВО сбила 48 украинских дронов над регионами РФ

Силы противоздушной обороны с 20:00 мск среды отразили атаку 48 украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, 30 БПЛА уничтожено над Белгородской областью, по четыре дрона перехвачено над Орловской, Рязанской областями и Крымом. Еще три беспилотника нейтрализовано над московским регионом, два – на Брянской областью и один – над Тамбовской областью.

В Москве обломки сбитого беспилотника упали в районе одного из жилых комплексов на проспекте Вернадского. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, серьезных повреждений и пострадавших на месте происшествия нет. «На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. При отражении атаки БПЛА пострадал дом в ЖК «Миракс Парк». Судя по фото в соцсетях, повреждена облицовка здания и остекление в нескольких квартирах.

В подмосковном Одинцово обломки дрона повредили два автомобиля во дворе одного из жилых комплексов, передает РИА «Новости».

В связи с атакой беспилотников в столичном аэропорту Внуково, а также в воздушной гавани Калуги вводились ограничения на полеты, которые к настоящему времени отменены.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений при отражении налета БПЛА. В Рязанской области после ночной атаки дронов также нет пострадавших и материального ущерба, проинформировал глава региона Павел Малков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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