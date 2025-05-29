Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз семье Мединского

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ и главы российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимира Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что главным следственным управлением ведомства во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Журналист Владимир Соловьев ранее сообщил, что семье Мединского угрожают украинские нацисты.

Также стало известно, что Владимир Мединский занесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». В профиле политика упоминают личные данные, а также сведения о его жене, детях, отце и сестре.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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