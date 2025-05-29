Глава СКР потребовал доклад о расследовании взрыва в Ставрополе, где погиб ветеран СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования взрыва в Ставрополе, в результате которого погиб первый заммглавы города – ветеран СВО Заур Гурциев. Об этом сообщает СК РФ.

По данным ведомства, 29 мая у многоэтажного дома на улице Чехова были обнаружены тела двух мужчин с множественными телесными повреждениями. В связи с гибелью двух человек было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

В сообщении не раскрываются имена погибших. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ранее сообщил, что в результате взрыва погиб Заур Гурциев. Вместе с Гурциевым погиб его 29-летний знакомый, он был местным жителем, уточняет следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что следствие рассматривает несколько версий взрыва, в том числе теракт. Также у СК имеются основания полагать, что «преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», отмечается в сообщении.

Ночью 29 мая у жилого дома по адресу улица Чехова, 85/19 взорвалось неизвестное устройство. Как сообщалось, в результате инцидента погибли двое мужчин. Взрывом повредило несколько припаркованных машин, само здание не пострадало. Губернатор Ставрополья сообщил, что в деле о гибели Гурциева не исключается версия теракта «с участием нацистов с Украины».

В соцсетях появилось видео с моментом взрыва с камеры наблюдения. На записи видно, как один из мужчин стоит во дворе дома рядом с парковкой, а другой подходит к нему. В момент, когда они оказались рядом, раздался взрыв.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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