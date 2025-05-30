Два человека пострадали в результате ночного налета дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 27 украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях. По данным местных властей, пострадали два человека.

«В период с 20.00 29 мая до 7.00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ. 15 дронов сбили над территорией Белгородской области и 12 – над Курской.

Как сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков, беспилотник ударил по автомобилю в районе села Зозули Борисовского района. «Мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Есть пострадавший и в Курской области. Там дрон повредил автомобиль. Госпитализирован 27-летний мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Кроме того, обломками сбитых БПЛА повреждены несколько многоквартирных домов и здание Курской городской больницы №1 – в стационаре выбиты окна. «К счастью, среди пациентов пострадавших нет», – отметил Хинштейн. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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