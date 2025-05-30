СК признал более 54 тысяч жителей Курской области потерпевшими по делам преступлений ВСУ

Более 54 тысяч жителей Курской области были признаны потерпевшими в ходе расследований преступлений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Председатель СКР Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
«Представлен доклад о расследовании преступлений украинских военнослужащих в Курской области. Следователями признаны и допрошены в качестве потерпевших более 54 тыс. жителей региона», – говорится в сообщении.
Глава СК отметил, что также продолжается работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности иностранцев, которые участвуют в боевых столкновениях на стороне ВСУ за вознаграждение.
Курск, Зоя Осколкова
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