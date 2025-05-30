Пожар в заповеднике в Липецкой области распространился на 200 гектаров

Площадь пожара в Воронежском биосферном заповеднике в Липецкой области достигла 200 гектаров. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

Пожар вспыхнул накануне около полудня из-за оборванных проводов линии электропередач на железной дороге. Порывистый ветер раздул пламя на обширную территорию.

В МЧС уточнили, что вблизи очага находятся два населенных пункта, но прямой угрозы для них нет, хотя из-за пожара образовалось большое задымление.

К тушению огня привлечено 150 человек и 55 единиц техники. Задействована авиация МЧС России.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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