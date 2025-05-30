В Валуйском округе Белгородской области произошло ЧП

В Белгородской области погиб мирный житель, оказавшийся в закрытом населенном пункте. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Поступила информация, что в закрытом населённом пункте, в селе Логачевка, мирный житель погиб от удара FPV-дрона по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков обратил внимание, что с 27 октября 2022 года в селе действует режим чрезвычайной ситуации с запретом на въезд.

«Уважаемые жители области! Ещё раз хочу напомнить, что въезд в закрытые населенные пункты запрещен именно потому, что находиться там очень опасно. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!» – отметил глава Белгородской области.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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