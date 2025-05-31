Десять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Курскую область

Украинские беспилотники ночью 31 мая ударили в два многоквартирных дома в Рыльске Курской области. В результате атаки пострадали семь человек, среди них двое детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

БПЛА влетели в два пятиэтажных жилых дома. «На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале. В результате атаки выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов, уточнил он. Жители обоих домов эвакуированы, им предложили временное размещение.

По словам руководителя региона, в больницу доставили семью из четырех человек, среди них дети 13 и 16 лет. Еще двое женщин и мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии, добавил Хинштейн, отметив, что им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме этого, по данным врио губернатора, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки беспилотников загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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