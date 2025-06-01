Обломки дрона ВСУ повредили крышу жилого дома в Рязанской области

ВСУ атаковали при помощи БПЛА Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По предварительным данным, никто не пострадал, отметил он. Однако, как уточнил глава региона, осколком сбитого беспилотника повреждена крыша одного из жилых домов.

Материальный ущерб оценивается, добавил Малков. На месте работают оперативные службы.

Как передают новостные тг-каналы, предварительно, целью БПЛА мог стать военный аэродром Дягилево в Рязани. Местные каналы информируют о взрывах в районе аэродрома Дягилево. Местные жители сообщают, что слышали громкие хлопки. Официально эта информация пока не подтверждена.

Рязань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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