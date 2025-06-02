Над регионами России сбили 162 украинских дрона, пострадал один человек

Силы противоздушной обороны с 20:10 воскресенья до 02:00 понедельника перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 57 дронов сбили над Курской областью, 31 – над Белгородской, 27 – над Липецкой, 16 – над Воронежской областью. Еще по 11 БПЛА нейтрализовано над Брянской и Рязанской областями, шесть – над Орловской областью, два – над Крымом и один – над Тамбовской областью.

В Лебедянском районе Липецкой области при отражении налета дронов легкое ранение получил один человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Также в Лебедяни, по его словам, осколками БПЛА задело два дома, повреждено остекление.

В Рязани из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах, пострадавших нет, проинформировал глава региона Павел Малков.

В Воронежской области, по данным властей региона, зафиксированы аналогичные последствия: повреждено остекление нескольких частных домов, также повреждения получили несколько автомобилей. Кроме того, в регионе при падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон», сообщил губернатор Александр Гусев. Из-за этого временно перекрыт небольшой участок дороги в сторону Ростова-на-Дону, организован объезд через Богучар.

В Курске после падения обломков дронов произошло возгорание в трех частных домах и гараже, повреждения получил один многоквартирный жилой дом, уточнил врио главы региона Александр Хинштейн. «В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, посечен фасад», – добавил он. По его данным, погибших и пострадавших нет.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области вечером 1 июня при артиллерийском обстреле ВСУ поселка Пролетарский Ракитянского района погибла женщина и пострадала 12-летняя девочка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладков, мирная жительница погибла из-за прямого попадания снаряда в частный дом. Проезжавшая в момент удара рядом с домом на велосипеде 12-летняя девочка получила контузию, ее доставили в больницу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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