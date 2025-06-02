На пожаре в подземном паркинге в Москве спасли шесть человек

Пожар произошел в подземном паркинге на Краснобогатырской улице в Москве, сообщает столичное управление МЧС. По информации ведомства, загорелись две машины. Пожарными спасены шесть человек.
«На Краснобогатырской улице произошло возгорание двух автомобилей на минус первом этаже подземного паркинга. С помощью спасустройств огнеборцы спасли 6 человек», – говорится в сообщении.
Возгорание ликвидировали 30 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Обошлось без пострадавших.
Москва, Наталья Петрова
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