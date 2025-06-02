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Понедельник, 2 июня 2025, 15:17 мск

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Рособрнадзор вынес предостережения 19 вузам

19 российских вузов получили предостережения о возможных нарушениях обязательных требований в сфере образования. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в сообщении.

В число получивших предостережения попали как крупные федеральные университеты, так и частные вузы. Среди них – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Высшая школа экономики, а также Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

«Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий», – отметили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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