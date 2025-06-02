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Понедельник, 2 июня 2025, 15:17 мск

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Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Фото Минобороны РФ

Украинский дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Майский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки БПЛА пострадал мужчина.

По словам главы региона, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Медики скорой помощи оказали ему медпомощь на месте, от предложенной госпитализации мужчина отказался.

Также при атаке поврежден легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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