Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Украинский дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Майский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки БПЛА пострадал мужчина.
По словам главы региона, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Медики скорой помощи оказали ему медпомощь на месте, от предложенной госпитализации мужчина отказался.
Также при атаке поврежден легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.
Белгород, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»