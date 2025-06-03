Восемь дронов ВСУ уничтожили над российскими регионами за ночь

Средства противоздушной обороны с вечера 2 июня уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, три дрона перехвачены над территорией Крыма, по два БПЛА – над Курской и Белгородской областями и один – над акваторией Азовского моря. Атаки БПЛА были отражены в период с 20:00 понедельника до 7:00 вторника, 3 июня.

Накануне поздно вечером в городе Рыльске Курской области после удара украинского беспилотника загорелся частный дом, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Погибших и пострадавших нет, уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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