В Белгородской области подростка убило током в фонтане

В Белгородской области 13-летняя девочка получила смертельный удар током во время игры в фонтане. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел в поселке Томаровка. Как сообщили в ведомстве, 13-летняя девочка играла с контактным фонтаном, но в какой-то момент ее ударило током. Ребенок скончался от остановки сердца.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.
Белгород, Зоя Осколкова
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