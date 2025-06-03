В Белгородской области подростка убило током в фонтане

В Белгородской области 13-летняя девочка получила смертельный удар током во время игры в фонтане. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в поселке Томаровка. Как сообщили в ведомстве, 13-летняя девочка играла с контактным фонтаном, но в какой-то момент ее ударило током. Ребенок скончался от остановки сердца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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