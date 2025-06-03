Дети сожгли сельский дом культуры под Костромой

Прокуратура Костромской области проводит проверку по факту пожара в доме культуры в селе Олешь Галичского района. Здание полностью сгорело из-за детской шалости.

По информации надзорного ведомства, в доме культуры днем 1 июня было запланировано мероприятие для детей. Две девочки 8 и 9 лет пришли к зданию пораньше и ради забавы подожгли бересту на крыльце. Школьницы пытались затоптать разгорающееся пламя, но не вышло. В итоге огонь распространился на все здание и уничтожил его. Обошлось без пострадавших.

МЧС России сообщило, что пожар на площади 312 «квадратов» потушили 15 огнеборцев. В ликвидации возгорания также были задействованы три автоцистерны МЧС. «Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. К работе подключилась комиссия по делам несовершеннолетних», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура в рамках проверки, в том числе, оценит работу органов системы профилактики по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

Кострома, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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