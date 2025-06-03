В Херсонской области 227 тысяч человек остаются без света из-за атак ВСУ

В Херсонской области, по уточненным данным, свыше 227 тысяч человек остались без электроснабжения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Всего – 288 населенных пунктов, более 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта», – написал он в своем телеграм-канале.

В результате обстрела ВСУ произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой – Мелитополь». «Без света и воды остались жители девяти муниципальных округов – Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, Нижнесерогозского, и частично Каховского, Горностаевского, Верхнерогачинского и Чаплинского», – уточнил Сальдо.

По его словам, энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Регион частично обесточен после атак дронов ВСУ в ночь на 3 июня. Ранее Сальдо сообщал, что без света остались 104 тыс. жителей региона.

Также из-за атак украинских беспилотников без света полностью осталась Запорожская область.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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