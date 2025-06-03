Полиция задержала банду мошенниц, обманывавших мужчин через сайт знакомств

В Саратовской области задержали четырех женщин, которые придумали мошенническую схему и похитили 52 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, женщины искали жертв через сайты знакомств и заводили непринужденную беседу, а затем предлагали инвестировать в покупку земли. Один из таких обманутых мужчин, проживаюший в Смоленске, в течение трех лет перевел в качестве «инвестиций» 52 млн рублей.

Все это время с ним общались только дистанционно, в результате предприниматель понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили, что причастные к преступлению находятся в Саратовской области. Оперативники выехали в служебную командировку и при силовой поддержке СОБР Росгвардии вошли в частный дом на территории СНТ.

«В доме задержаны четыре женщины в возрасте от 20 до 35 лет. У них изъяты мобильные телефоны и банковские карты, с помощью которых, предположительно, осуществлялось обналичивание похищенных денежных средств», – сообщили в УМВД.

Сообщается, что задержанные доставлены в Смоленск для проведения следственных действий. Две из них заключены под стражу. В отношении еще двоих избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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