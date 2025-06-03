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Шесть украинских беспилотников сбиты над Белгородской областью

Сегодня в течение дня с 11:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны уточнил, что от падения обломков в Белгороде повреждено здание коммерческого объекта, в поселке Дубовое – частный дом, в посёлке Майский – 2 автомобиля, в селе Таврово – частный дом и заборы двух других домовладений, в селе Шагаровка – надворная постройка.

Также атаки ВСУ велись по Грайворонскому, Борисовскому и Краснояружскому округам, а также городу Шебекино и его окрестностям.

Информация о последствиях уточняется.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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