В курском Рыльске женщина ранена при атаке украинских БПЛА

ВСУ с помощью беспилотников ночью атаковали город Рыльск Курской области. В результате пострадала 66-летняя женщина, ее доставили в больницу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, жизни женщины ничего не угрожает.

Кроме того, повреждения получили порядка четырех дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен, добавил Хинштейн.

Накануне украинские дроны ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. «Башня не повреждена, водоснабжение не нарушено. Пострадавших нет», – уточнил врио главы региона.

Ранее сегодня Минобороны России сообщало, что прошедшей ночью над Курской областью уничтожено два украинских беспилотника, а всего над Россией было перехвачено семь дронов ВСУ.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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