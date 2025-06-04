В Курской области пьяный полицейский сбил пешеходов и скрылся

В Курской области полицейский сбил пешеходов и скрылся. Один из пострадавших скончался. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В ночное время, двигаясь по улице с. Куськино Мантуровского района Курской области, водитель автомобиля совершил наезд на шедших по проезжей части граждан», – говорится в сообщении.

В результате аварии один из пешеходов скончался, второй пострадавший госпитализирован.

Водитель скрылся с места ДТП, но его вскоре удалось задержать. Выяснилось, что виновником аварии является сотрудник Отделения МВД России по Тимскому району. Его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Как сообщают местные СМИ, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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