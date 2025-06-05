Средства ПВО ночью перехватили 30 дронов над пятью регионами РФ

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку дронов над пятью регионами России. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

Над Ростовской областью сбили 15 дронов, 11 над – Крымом, два – над Белгородской областью, по одному – территориями Московского региона и Курской области.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА были сбиты над Миллеровским районом. В хуторе Сулин повреждены строения на двух подворьях, в одном доме частично разрушена кровля, в другом – разбиты окна. Также осколками посекло семь автомобилей.

«В Миллерово на улице им. Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА. Место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена», – отметил глава региона, добавив, что пострадавших среди людей нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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