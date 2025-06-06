Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области из-за подрыва путей

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза с путей, никто не пострадал, сообшил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ЧП случилось в результате подрыва заложенного под рельсы взрывного устройства, добавил он. Часть железнодорожного полотна повреждена.

По словам Гладкова, движение поездов было задержано на 2,5 часа. «Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», – написал он в своем телеграм-канале.

Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги уточнили, что ЧП произошло в 01:57 на перегоне Прохоровка – Беленихино. Причины произошедшего устанавливаются. «Движение на перегоне было временно приостановлено. <…> В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», – говорится в сообщении. Для ликвидации последствий проишествия на место направлен восстановительный поезд.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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