Три жителя Тульской области ранены в результате атаки дронов

В Тульской области три жителя пострадали в результате ночного налета дронов. В общей сложности за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 174 украинских беспилотника над 13 регионами России.

«Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека», – написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным Минобороны РФ, с 20.00 мск 5 июня до 04.20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 вражеских дрона над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.

«Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД»», – добавили в оборонном ведомстве.

Тула, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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