Дрон повторно атаковал здание суда в Белгороде, когда там находился губернатор

Беспилотник ВСУ повторно атаковал здание суда в Белгороде, когда губернатор Вячеслав Гладков осматривал разрушения после первого удара. Об этом сообщил глава региона.

«Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа, – написал Гладков в своем телеграм-канале. – Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа».

По словам губернатора, пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Мужчину госпитализировали с баротравмой.

В здании выбиты окна и поврежден фасад. На месте работают оперативные службы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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