российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 июня 2025, 20:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» снова введены ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее сегодня Росавиация уже объявляла об ограничениях в этих воздушных гаванях в период атаки беспилотников. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре украинских беспилотника, направлявшихся к столице.

Стоит отметить, что в настоящее время режим ограничений действует также аэропорту Калуги.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм,