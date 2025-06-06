В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» снова введены ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее сегодня Росавиация уже объявляла об ограничениях в этих воздушных гаванях в период атаки беспилотников. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре украинских беспилотника, направлявшихся к столице.
Стоит отметить, что в настоящее время режим ограничений действует также аэропорту Калуги.
Москва, Елена Володина
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