В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» снова введены ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее сегодня Росавиация уже объявляла об ограничениях в этих воздушных гаванях в период атаки беспилотников. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре украинских беспилотника, направлявшихся к столице.

Стоит отметить, что в настоящее время режим ограничений действует также аэропорту Калуги.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube