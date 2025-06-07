Ночью военные перехватили 36 дронов над пятью регионами России

Минувшей ночью ВСУ организовали налет с помощью боевых дронов на пять регионов РФ. Об этом сообщает Минобороны. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона», – говорится в сообщении.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате падения обломков посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик в Курском районе.

«Вблизи города Щигров после падения обломков произошло возгорание сухой травы. Оно было оперативно потушено. К счастью, погибших и пострадавших нет!», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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