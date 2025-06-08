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Воскресенье, 8 июня 2025, 16:16 мск

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В Подмосковье пенсионерка пострадала при атаке беспилотника

Фото из телеграм-канала губернатора Московской области

В Московской области 75-летняя женщина пострадала при атаке боевого дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Беспилотник был сбит в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе. Обломки упали на территорию СНТ «Малиновка», повреждены три дачных дома.

«К сожалению, пострадала женщина 75 лет – она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил глава региона.

Кроме того, в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома, пострадавших нет.

«На всех местах падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий. Все службы работают в усиленном режиме и продолжают обеспечивать безопасность региона», – отметил Воробьев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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