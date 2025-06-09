Силы ПВО за ночь сбили 49 БПЛА над регионами России

Средства противоздушной обороны за ночь уничтожили 49 украинских беспитников самолетного типа над семью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, по 13 дронов сбито над Курской и Нижегородской областями, по 9 БПЛА перехвачено над Воронежской и Орловской областями. Еще по два беспилотника нейстрализовано в Брянской области и Чувашии, один – над Белгородской областью.

В Чувашии два дрона упали территории АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством) в Чебоксарах, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. Пострадавших нет. Предприятие временно приостановило производство. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского округов, уточнил глава республики, добавив, что угрозы для людей нет.

В Нижегородской области обломки БПЛА, по данным губернатора Глеба Никитина, упали на придомовой территории, предварительно, никто не пострадал.

На востоке Воронежской области в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава, пожар уже потушили, сообщил глава региона Александр Гусев. В том же городском округе обломками дрона поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента. Там же у одного жилого дома повреждены крыша, стена и карниз, разбито стекло автомобиля. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Брянской области, по сообщению губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений на земле нет.

Добавим, минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорда, Саратова и Тамбова. Сейчас они уже отменены.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube