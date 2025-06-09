Бомбы в виде пауэрбанков: два диверсанта хотели устроить взрыв на оборонном заводе в Москве

ФСБ заявила о задержании и аресте двух граждан России, планировавших совершить диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе. Мужчин задержали в момент проноса самодельных взрывных устройств на территорию предприятия.

По данным спецслужбы, подозреваемые, действуя независимо друг от друга, через Telegram установили контакт с представителями украинской организации, признанной Верховным судом РФ террористической, и по их указанию трудоустроились на один из московских заводов ОПК. Там они осуществили разведку и фотосъемку ключевых объектов, после чего передали снимки кураторам.

Позднее злоумышленники забрали из тайников компоненты для взрывных устройств и собрали из них самодельные бомбы. Подозреваемые в подготовке диверсии были задержаны сотрудниками ФСБ в момент проноса СВУ на предприятие. Как отметили в спецслужбе, они уже дали признательные показания «о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК».

Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности диверсантов, документированию в их деяниях признаков преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России, и розыску заказчиков», – сообщили в ФСБ.

В российской спецслужбе подчеркнули, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp «для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность».

На допросе один из задержанных признался, что готовился подорвать две бомбы, замаскированные под пауэрбанк, на оборонном заводе. «В процессе работы на этом заводе куратором было принято решение, что необходимо совершить диверсию. Это должны были быть два самодельных взрывных устройства, замаскированные под пауэрбанк, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали», – говорит задержанный на видео, распространенном ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube