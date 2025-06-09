При ударе ВСУ по культурному центру в Курской области есть погибший и раненые

Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области. Снаряд попал в культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. В результате атаки, по предварительным данным, погиб 64-летний мужчина, еще пять человек пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«У трех мужчин – главного инженера и двух сторожей центра – осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

В здании центра повреждены крыша, остекление и фасад. Кровля центра загорелась на площади порядка 400 кв. м. Пожарные сейчас ликвидируют возгорание.

Культурно-досуговый центр имени Гранина был открыт в феврале 2024 года к 105-й годовщине со дня рождения писателя в рамках национального проекта «Культура». В здании находится концертный зал на 150 посадочных мест, интерактивная музейная экспозиция, библиотека, артистические помещения, следует из информации на портале «Культура.РФ».

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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