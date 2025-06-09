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Понедельник, 9 июня 2025, 15:48 мск

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Россиянин попал в больницу с ожогами 80% тела из-за борщевика

Фото: Pixabay

В Москве мужчина получил обширные ожоги, когда косил траву на даче. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Мужчина наводил порядок на дачном участке и не заметил борщевик, он скосил траву и не обратил внимание на покраснение, когда приехал домой. Ночью состояние ухудшилось, начался сильный зуд.

«Утром встал, посмотрел на себя... Жена чуть в обморок не упала. Экстренно меня повезли в больницу», – рассказал пострадавший.

В результате мужчина получил ожоги 80% тела. Сначала его лечили в ожоговом отделении, а затем перевели в отделение токсикологии. Только через 10 дней пациента выписали из стационара.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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