Запорожская область вновь полностью обесточена

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о временном отключении электроснабжения на всей территории региона.

«Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время, в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области», – написал он в своем телеграм-канале.

Позднее в минэнерго региона сообщили, что аварийно-восстановительные работы завершены, потребителей начали поэтапно подключать к сети.

Напомним, в ночь на 3 июня ВСУ атаковали Херсонскую и Запорожскую области, в результате чего в регионах произошло аварийное отключение электроэнергии. В Запорожской области было обесточено 457 населенных пунктов с более 600 тыс. абонентов. В Херсонской области без электроснабжения остались более 104 тысяч человек в 150 населенных пунктах. К вечеру 3 июня электроснабжение в обоих регионах полностью восстановили. На следующий день Запорожская область вновь осталась без света из-за атаки украинских БПЛА.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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