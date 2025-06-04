Запорожская область вновь обесточена из-за ударов ВСУ

Запорожская область снова осталась без электроснабжения. Об этом сообщила региональная администрация. Причину отключения света там не уточнили. Губернатор региона Евгений Балицкий пояснил, что из-за атаки украинских беспилотников повреждена сеть электропередачи.

«В настоящее время на территории Запорожской области отсутствует электроснабжение. Специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии», – говорится в сообщении администрации региона.

Балицкий добавил, что социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами.

Напомним, в ночь на 3 июня ВСУ атаковали дронами Херсонскую и Запорожскую области, в результате чего в регионах произошло аварийное отключение электроэнергии. В Запорожской области было обесточено 457 населенных пунктов с более 600 тыс. абонентов. В Херсонской области без электроснабжения остались более 104 тысяч человек в 150 населенных пунктах. К вечеру 3 июня электроснабжение в обоих регионах полностью восстановили.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube