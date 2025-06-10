102 украинских беспилотника уничтожены за ночь над регионами России

Силы противоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на 11 российских регионов. Как сообщает Минобороны РФ, в период с 21:50 мск понедельника до 5:50 мск вторника средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 дрона ВСУ.

По данным ведомства, 46 беспилотников сбиты над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по 9 БПЛА уничтожены на Воронежской областью и Крымом, по четыре – над Калужской областью и Татарстаном. Три беспилотника нейтрализованы над Московской областью, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один – над Смоленской областью.

В Белгороде при падении обломков сбитого БПЛА пострадал восьмилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Ленинградской области утром объявлен режим воздушной опасности, в ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета, информирует губернатор Александр Дрозденко. По его словам, силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Глава региона уточнил, что два дрона сбиты над Тосненским и Ломоносовским районами.

По информации Росавиации, временные ограничения на полеты в настоящее время действуют в петербургском аэропорту Пулково, а также в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Ижевска и Кирова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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