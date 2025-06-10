В России более 750 человек погибли на водоемах с начала года

В России с начала 2025 года на водоемах погибли более 750 человек. Основные причины – купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра. Об этом сообщил заместитель начальника отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Александр Нестеров.

С начала года зафиксировано 1016 происшествий – данные включают и зимний период. С 1 июня же отмечено уже 133 происшествия. На водных местах погибло 756 человек, из них 62 – дети, передает газета «Известия».

60% взрослых людей погибли из-за купания в необорудованных местах. 30% – пошли в воду в состоянии алкогольного опьянения, а 10% погибших не умели плавать.

«Если мы говорим о детской гибели, то здесь приоритетное место занимает оставление детей без присмотра родителей. Где-то это занимает ориентировочно 55%. Купание в необорудованных местах занимает где-то 30%, если мы говорим про детскую гибель, ну и 15% – это не умение детей плавать», – добавил Нестеров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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