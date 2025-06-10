Украинские дрон ударил по АЗС в Белгороде – погибла женщина

В Белгороде украинский беспилотник атаковал здание автозаправочной станции. Погибла мирная жительница, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», – написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, еще три женщины и мужчина в состоянии средней степени тяжести доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь, добавил Гладков.

Губернатор предупредил, что «есть угроза удара второго беспилотника». На месте происшествия работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы, уточнил он.

В МЧС РФ сообщали, что из-за удара БПЛА обрушилось здание минимаркета на АЗС. Площадь обрушения составила 50 «квадратов». Завалы разбирают более 50 спасателей и 23 единицы техники.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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