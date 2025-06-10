В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области мужчина и женщина получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина пострадал при обстреле города Шебекино. Медики диагностировали у пациента минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения спины и ног. Пациента везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в результате прилета снарядов были повреждены семь частных домов, перебита линия электропередачи, посечен осколками легковой автомобиль.

В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина. Пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую ЦРБ.

«В здании повреждены кровля, остекление и фасад. Также посечены осколками пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube