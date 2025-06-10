В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области мужчина и женщина получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина пострадал при обстреле города Шебекино. Медики диагностировали у пациента минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения спины и ног. Пациента везут в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, в результате прилета снарядов были повреждены семь частных домов, перебита линия электропередачи, посечен осколками легковой автомобиль.
В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина. Пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую ЦРБ.
«В здании повреждены кровля, остекление и фасад. Также посечены осколками пять транспортных средств. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.
Белгород, Зоя Осколкова
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