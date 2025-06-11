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Среда, 11 июня 2025, 09:24 мск

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Над регионами России за ночь сбили 32 украинских БПЛА

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 16 дронов сбито над Воронежской областью, восемь – над Курской областью. Еще пять ПБЛА нейтрализовано над Тамбовской областью, два – над Ростовской областью. Один дрон перехвачен над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об отражении массовой атаки украинских беспилотников на город Котовск. По его словам, в результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое уже ликвидировали. «Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы», – написал Первышов в своем телеграм-канале.

Власти Воронежской и Ростовской областей отчитались об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

Добавим, ночью в целях безопасности полетоы были введены ограничения в аэропортах Калуги и Саратова. Воздушная гавань Саратова возобновила работу ранним утром.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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