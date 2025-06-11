В Бурятии нашли спрятанную в грузовике майнинговую ферму

В Бурятии обнаружили ферму для майнинга криптовалют, спрятанную в грузовике. Устройства потребляли столько энергии, что можно было обеспечить небольшой поселок. Об этом сообщили в «Бурятэнерго».

Специалисты обнаружили самовольно подключенную к 10-киловольтной линии электропередачи майнинговую ферму в «Камазе». «Энергетики вызвали на место сотрудников полиции и ГИБДД: зафиксировали факт незаконного потребления электроэнергии, а внутри грузовика – 95 майнинговых устройств и трансформаторная подстанция, способная обеспечить мощностью небольшой населенный пункт», – говорится в сообщении.

Двое неизвестных, предположительно, водители автомобиля, увидев энергетиков, сразу скрылись на внедорожнике.

С начала года это уже шестой выявленный случай хищения электроэнергии с использованием майнингового оборудования в республике.

Ранее правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах России и на некоторых территориях с 1 января 2025 года и до 15 марта 2031 года. Запрет на майнинг цифровой валюты введен в регионах Северного Кавказа (в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне), а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Полный круглогодичный запрет хотели ввести и на территориях Забайкалья и Бурятии, но этот вопрос отложили на два месяца, чтобы подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах.

Ула-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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