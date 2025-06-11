ФСБ задержала украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО

В Новгородской области задержан агент украинских спецслужб, планировавший подрыв автомобиля общественного деятеля – ветерана СВО. Об этом сообщила ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, 28-летний гражданин Украины через мессенджера Telegram по своей собственной инициативе установил контакт с куратором и по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО. Также установлено, что фигурант провел разведку объектов критической инфраструктуры и собрал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.

«Действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в городе Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю – ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») и п. «а» ч. 3, ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанного признаков статей 281 («Диверсия»), 276.1 («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации») УК России и розыску их заказчика», – сообщили в спецслужбе.

В ходе допроса задержанный признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами с 2023 года. Также он рассказал, что по заданию куратора осуществил поджог автомобилей военнослужащих ВС РФ в сентябре и декабре 2024 года. По его словам, в январе 2025 года он получил задание – разведать местонахождение автомобиля и адрес проживания военнослужащего «с целью дальнейшей его ликвидации». Видео с признанием украинского агента обнародовала ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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